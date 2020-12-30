SON DAKİKA | Süper Kupa'nın tarihi belli oldu

Medipol Başakşehir FK ile Trabzonspor arasında gerçekleşece Süper Kupa'nın tarihi açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2020 Çarşamba, 18:18
SON DAKİKA | Süper Kupa'nın tarihi belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda TFF Süper Kupa 2020'nin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 27 Ocak 2021 Çarşamba günü oynanmasını kararlaştırdı.

2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir FK ile 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor takımları arasında oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati 20.45 olarak belirlendi.


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