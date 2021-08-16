Son dakika... Bakan Muş duyurdu: İstanbul Havalimanı'nda tam 4.3 ton!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildiğini duyurdu.
Ticareti Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Havalimanı'nda yapılan dev bir uyuşturucu operasyonua ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Muş, operasyonu: Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:
"Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul havalimanında Hong Kong’dan Hollanda’ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi. Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi."
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