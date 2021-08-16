Son dakika... Bakan Muş duyurdu: İstanbul Havalimanı'nda tam 4.3 ton!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildiğini duyurdu.

DHA
16 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:08
Son dakika... Bakan Muş duyurdu: İstanbul Havalimanı'nda tam 4.3 ton!
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Ticareti Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Havalimanı'nda yapılan dev bir uyuşturucu operasyonua ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Muş, operasyonu: Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul havalimanında Hong Kong’dan Hollanda’ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi. Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi."



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