SON DAKİKA: BM konvoyuna saldırı: İtalya büyükelçi yaşamını yitirdi

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda büyükelçileri Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin öldüğünü açıkladı.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
22 Şubat 2021 Pazartesi, 14:23
SON DAKİKA: BM konvoyuna saldırı: İtalya büyükelçi yaşamını yitirdi
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İtalya'nın Kongo Büyükelçisi Luca Attanasio'yu taşıyan konvoya saldırı düzenlendi. Saldırıda, Büyükelçi Attanasio ve bir İtalyan güvenlik görevlisi öldü.

İtalya Dışişleri Bakanlığı saldırıyı ve can kayıplarını doğruladı. 44 yaşındaki Büyükelçi Attanasio'nun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Goma kentinde aracına düzenlenen saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. İtalyan basınına göre saldırı, ülkedeki Birleşmiş Milletler barış gücünün (MONUSCO) konvoyuna düzenlendi.

Konvoyda AB delegasyonu da bulunuyordu. İtalyan basını, saldırının bir kaçırma girişimi olabileceği yönünde iddialara da yer verdi.

Saldırı sonrası İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Brüksel ziyaretini yarıda keserek ülkeye dönmeye karar verdi.


BBC Türkçe

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