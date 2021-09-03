Son dakika: Denizli'nin Honaz ilçesinde deprem

Son dakika deprem haberleri... Denizli'nin Honaz ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 3.6 büyüklüğünde Kocabaş’ta gerçekleşti.

ANKA
03 Eylül 2021 Cuma, 13:17
Son dakika: Denizli'nin Honaz ilçesinde deprem
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Denizli'nin Honaz ilçesinde deprem hissedildi.

Saat 12.18'de, 1.6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Denizli ve çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süren ama korku yaşatan sarsıntı Bozkurt ve Honaz ilçelerinde daha sert hissedildi.


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