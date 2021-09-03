Son dakika: Denizli'nin Honaz ilçesinde deprem

03 Eylül 2021 Cuma, 13:17

Denizli'nin Honaz ilçesinde deprem hissedildi.

Saat 12.18'de, 1.6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Denizli ve çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süren ama korku yaşatan sarsıntı Bozkurt ve Honaz ilçelerinde daha sert hissedildi.