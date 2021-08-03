Son dakika: Pakdemirli'den "Kontrol altına alındı" açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'deki yangınla ilgili son durumu paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Denizli Buldan güney yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu.
Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM), son 6 günde çıkan 154 orman yangınından 145'inin kontrol altına alındığı, 4 ildeki 9 yangına ise müdahalenin sürdüğü açıklandı.
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; 28 Temmuz- 03 Ağustos 2021 tarihleri arasında 38 ilde 154 orman yangını çıktı. Bu yangınlardan 145'i kontrol altına alındı. 4 ildeki 9 yangına ise müdahale devam ediyor. Ayrıca, 91 kırsal alan yangınına müdahale edildi. Devam eden yangınlarda, 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5 bin 200 personel görev alıyor.
Bu arada, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yangınlarla mücadelenin devam ettiği, devletin ormanlar için seferber olduğu duyuruldu.
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