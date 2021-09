Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 10 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

10 Eylül 2021 Cuma, 20:25

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız" ifadelerini kullandı.

DÜN 23 BİN 846 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 9 Eylül Perşembe gününe ait verilere göre, 23 bin 846 vaka tespit edilirken, 257 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 314 bin 793 test yapılmış ve 31 bin 322 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 10 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: