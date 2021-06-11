Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 11 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı, 11 Haziran 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.
DÜN 96 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı’nın 10 Haziran verilerine göre, semptom gösteren 563 hastayla birlikte 6 bin 408 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 96 kişi hayatını kaybederken 6 bin 895 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 11 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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