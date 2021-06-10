Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 10 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Test sayısı düştü, vefat sayısı arttı!
Sağlık Bakanlığı, 10 Haziran 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı bin 9 oldu, 6 bin 895 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi.
TEST SAYISI DÜŞTÜ, VEFAT SAYISI ARTTI!
Sağlık Bakanlığı'nın 9 Haziran verilerine göre, 224 bin 193 test yapılırken semptom gösteren 558 hastayla birlikte 6 bin 454 yeni vaka tespit edilmiş, 87 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise test sayısı 223 bin 320'ye düştü, koronavirüs kaynaklı vefat eden yurttaşların sayısı da 96 ile artış gösterdi.
Türkiye'nin 10 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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