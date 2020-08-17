Son seçim anketinde yeni partilerin yükselişi dikkat çekti

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:53

MetroPoll’ün, Türkiye’nin nabzı isimli Temmuz ayında koronavirüs salgını nedeniyle telefonda yaptığı anket çalışmasına göre, AKP’nin oy oranı yüzde 33,2 olurken, CHP’nin oy oranı yüzde 20,5 HDP yüzde 8, İYİ Parti yüzde 6,9, MHP ise yüzde 6 olarak kaydedildi.

YENİ PARTİLER YÜKSELİŞE GEÇTİ

AKP’den ayrılan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi yüzde 2 oy oranında görünürken, Ali Babacan’ın kurduğu DEVA partisi ise yüzde 1,3’te kaldı.

Kararsızım diyen seçmenlerin oranı yüzde 10,9 olarak açıklandı. Bununla birlikte ankete katılanların yüzde 5,7’si protesto oy kullanacağını açıklarken, katılımcıların yüzde 4,5’i ise cevap vermemeyi seçti.

Protesto oylarında ve kararsızlarda da dikkate değer bir artış yaşandı. Haziranda katılımcıların yüzde 9,2’si kararsızım derken, temmuzda bu oran yüzde 10,9’a yükseldi. Protesto oylarında ise bir önceki aya göre yüzde 0,8’lik bir artış yaşandı.