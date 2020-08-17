Son seçim anketinde yeni partilerin yükselişi dikkat çekti
MetroPoll’ün açıkladığı son anket çalışmasına göre; AKP ve MHP’nin oylarının toplamı son ankette yüzde 40’ı bulamazken, yeni partilerin yükselişi dikkat çekti.
MetroPoll’ün, Türkiye’nin nabzı isimli Temmuz ayında koronavirüs salgını nedeniyle telefonda yaptığı anket çalışmasına göre, AKP’nin oy oranı yüzde 33,2 olurken, CHP’nin oy oranı yüzde 20,5 HDP yüzde 8, İYİ Parti yüzde 6,9, MHP ise yüzde 6 olarak kaydedildi.
YENİ PARTİLER YÜKSELİŞE GEÇTİ
AKP’den ayrılan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi yüzde 2 oy oranında görünürken, Ali Babacan’ın kurduğu DEVA partisi ise yüzde 1,3’te kaldı.
Kararsızım diyen seçmenlerin oranı yüzde 10,9 olarak açıklandı. Bununla birlikte ankete katılanların yüzde 5,7’si protesto oy kullanacağını açıklarken, katılımcıların yüzde 4,5’i ise cevap vermemeyi seçti.
Protesto oylarında ve kararsızlarda da dikkate değer bir artış yaşandı. Haziranda katılımcıların yüzde 9,2’si kararsızım derken, temmuzda bu oran yüzde 10,9’a yükseldi. Protesto oylarında ise bir önceki aya göre yüzde 0,8’lik bir artış yaşandı.
Video Haberler
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!
- Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga