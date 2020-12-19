Sosyal izolasyonun beyinde yarattığı 'insan açlığı'

19 Aralık 2020 Cumartesi, 00:00

MIT’den bilişsel sinirbilimci Livia Tomova ve meslektaşları yürüttükleri bir çalışmada 40 katılımcıyı 10 saat boyunca aç bıraktılar. Günün sonunda beyinlerinin ortasında bazı sinir hücrelerinin pizza ve çikolatalı kek resimleri karşısında faal hale geçtiğini gözlemlediler. Bu nöronlar ödül ile ilişkilendirilen kimyasal bir haberci olan dopamini üretir.

Başka bir gün ise aynı katılımcılar 10 saat boyunca tek başlarına bırakıldılar (arkadaş, Facebook ve Instagram’ın da olmadığı bir ortamda). 10 saatin sonunda beyindeki aynı bölgenin, insanların sohbet ettiği, birlikte oyunlar oynadığı fotoğraflara bakarken yine faal hale geçtiği saptandı. Açlık veya izolasyon ne kadar fazlaysa bu etki de o kadar fazlaydı.

Genel olarak yalnız yaşadıklarını söyleyen katılımcılarda bu etki diğerleri kadar canlı değildi. "Buna neyin yol açtığını tam olarak bilmiyoruz" diye konuşan Tomova, "Bir olasılıkla bu insanlar yalnızlığa alışkın oldukları için tepkileri hafif olmuş olabilir" dedi.

İnsanları yiyecek, arkadaş, uyuşturucu, kumar aramaya iten orta beyin bölgesi, insanlar aç veya izole olmadıkları zamanlarda da yiyecek ve sosyal sinyallere da tepki verir. Kaldı ki bir insan her zaman yemek yemek ve arkadaşlarla takılmak zorundadır. Fakat açlık ve yalnızlık bu reaksiyonu artırır.

Covid-19’un tüm şiddetiyle sürmekte olduğu son günlerde pek çok insanın sosyal açıdan yalnızlığa itildiğine dikkat çeken Tomova, yalnızlığın zihinsel ve fiziksel sağlığı olumsuz etkilediğini öne sürüyor. Ve insan açlığının yiyecek açlığının üzerine çıkabilecek güçte olduğuna inanıyor.

Kaynak: Herkese Bilim Teknoloji