Soyer araştırma yaptırdı, online eğitimdeki kara tabloyu açıkladı

12 Ekim 2020 Pazartesi, 11:24

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer online eğitime dair çarpıcı veriler açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı araştırmaya göre, çocuklu hanelerin yüzde 23.4'inde sabit internet olmadığını, kentte televizyon, tablet ve akıllı telefondan hiçbirine sahip olmayan çocuk sayısının ise 3 bin 468 olduğunu ortaya çıktı. Soyer, Biz İzmir web sitesinde başlatılan kampanyayı işaret ederek vatandaşlara da maddi destek çağırınsa bulundu.Soyer'in açıklaması şöyle:

Milli Eğitim Bakanlığı'mızın kararıyla öğrencilerimizin bir bölümü okullara döndü. Çok sayıda öğrencimiz de uzaktan eğitim yapacak. Okula gidenler endişeli, gidemeyenler üzgün, anne babalar hem endişeli hem çaresizlik içinde. Online eğitim sürecinde ihtiyaçları belirlemek adına bir araştırma şirketine yaptırdığımız anketin sonuçları ne yazık ki hiç de iç açıcı değil.

Araştırmaya göre İzmir'de çocuklu hanelerin yüzde 23.4'inde sabit internet yok. Bu oran İzmir'de yaklaşık 216 bin çocuğa denk geliyor. Yine araştırma sonuçlarına devam edelim. İzmir'de televizyon, bilgisayar, tablet ve akıllı telefondan hiçbirine sahip olmayan çocuğun sayısı ise 3 bin 468. Çocuklu hanelerin yüzde 26'sında bilgisayar ve tablet bulunmuyor. Bu oran 150 bin haneyi ve 195 bin çocuğu işaret ediyor. Yüzde 2 hata payı ile ortaya konan bu çok acı rakamlar İzmir gibi bir kent için asla kabul edilemez.

Çocuklarımızı eğitmezsek ülkemizin geleceğini kaybediyoruz. Bu kara tabloyu değiştirmek bir yerel yönetimin gücünü elbette çok çok aşıyor. Ama yılmıyoruz. Okulları dezenfekte ediyoruz., Ateş ölçer, hijyen paspası, dezenfektan dağıtıyoruz. İnterneti olmayan 20 bin öğrenciye aylık 4 GB'lık internet paketi, 25'er bir bot, mont, 130 TL'lik kırtasiye kartı ve EBA erişim noktalarıyla eğitimi desteklemeye devam ediyoruz.

3 bin tablet dağıtıcağımızı açıkladığımım basın toplantısından bu güne kadar tablet isteğinde bulunanların sayısı 100 bine ulaştı. Şimdi öncelikle elimizdeki listelerden desteğe en çok ihtiyaç duyan 3 bin çocuğumuzu belirleyeceğiz. Ama olanaklarımızın ihtiyacın çok altında kaldığı bir gerçek. Bu nedenle yeni veya ikinci el tablet, bilgisayar, laptop kampanyasını başlattık. Biz izmir web sitesindeki "Eğitim Desteği" sekmesinden sisteme katılanların bağışlarını da ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracağız.

İşimiz zor, yolumuz uzun, kararlılığımız tam. Biz çocuklarımızın yanındayız. Siz de maddi desteğinizle öğrencilerimizi, moral desteğinizle bizleri yalnız bırakmayın"