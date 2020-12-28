Soyer: Asgari ücret net 3100 TL olacak

28 Aralık 2020 Pazartesi, 13:13

Soyer sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Asgari ücret 2 bin 825 lira olarak açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan personel için asgari ücret 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren net 3 bin 100 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Asgari ücret bugün net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmıştı.