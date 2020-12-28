Soyer: Asgari ücret net 3100 TL olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan çalışanlar için asgari ücretin net 3100 TL olacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2020 Pazartesi, 13:13
Soyer: Asgari ücret net 3100 TL olacak
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Soyer sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Asgari ücret 2 bin 825 lira olarak açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan personel için asgari ücret 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren net 3 bin 100 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Asgari ücret bugün net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmıştı.


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