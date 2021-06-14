Soyer: Bu memleketin insanlarının bize ihtiyacı var

14 Haziran 2021 Pazartesi, 10:36

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerelde CHP'li belediyelerle ekonomik ve sosyal dayanışma içerisinde olunmasına yönelik talimatı doğrultusunda gittiği Ardahan'ın ardından Kars'a geçti. Başkan Tunç Soyer, kentte yerel bir müzik grubu tarafından, şarkılar ve yöresel oyunlarla karşılandı, yurttaşlardan yoğun ilgi gördü. Soyer, Kars programı kapsamında kentteki tek CHP'li belediye başkanı olan Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur'u da ziyaret etti. Oğuz Yantemur, ilçede tarım ve hayvancılığa yönelik genel bilgi verdikten sonra özellikle pandemi döneminde gıdanın öneminin daha da iyi anlaşıldığını belirtti. Başkan Soyer'in “Başka Bir Tarım Mümkün” felsefesiyle yürüttüğü çalışmaların bu anlamda tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Yantemur, kendisinin de Başkan Soyer'i ö rnek aldığını söyledi. Başkan Oğuz Yantemur, “Kooperatif kurma çalışmaları başlatırken İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer de buradaydı. Kadınlarla toplantılar yaptı. Süreci anlattı. Bilgi almak istediğimiz her an kendisine ulaştık. Bize büyük destek sundu” diye konuştu.

“SOYER BİZİ YALNIZBIRAKMADI”

İki yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendilerini hiç yalnız bırakmadığını ifade eden Oğuz Yantemur, şunları söyledi: “Kars'ta yaşıyoruz. 6 ay kışımız var. Bu nedenle yoğun bir karla mücadelemiz oluyor. Ama bizim karla mücadele aracımız yoktu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bize bu aracı verdi. Bu araç hem Susuz hem de Kars Belediyesi'nin işine çok yarıyor. O araç hem Kars'ın hem de Susuz Belediyesi'nin ihtiyaçlarını gördü. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bize hibe ettiği otobüsle uzak iki köyden okula gelen öğrencilerimizi ücretsiz olarak taşıyoruz. Yaşlı, hasta yurttaşlara da bu araçlarla hizmet götürüyoruz. İtfaiye aracımız da yoktu. Yangın çıktığında Kars'tan gelen itfaiye aracı ancak soğutmaya yetişebiliyordu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bug&u uml;ne kadar bizlere çok büyük destek verdi. Tek bir belediyeyiz ama bizim burada yapacağımız her iş yarın Kars'ın diğer ilçelerine de örnek olarak gösterilecek.”

“SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kars ziyareti kapsamında, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve CHP Parti Meclisi Üyesi Rıfat Nalbantoğlu ile CHP Kars İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Soyer'i, CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman ile yönetim kurulu üyeleri ve partililer karşıladı. İl Başkanı Taner Toraman, bugünün kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, böyle bir dönemde Başkan Soyer'in kendilerini ziyaret etmesinin son derece anlamlı olduğunu ifade eden Toraman, “Belediye başkanımız katılımcı demokrasinin, sosyal belediyeciliğin örneklerini önce İzmir'de gösterdi. Şimdi de buraya kadar gelerek yürütüyor. Türkiye'nin her köşesine katkı sunuyor. Kars'ın Susuz Belediyesi'ne verdiği katkılarından dolayı da halkımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İZMİR'İ ÖNEMLİ YATIRIMLARLA KALKINDIRIYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de hem Ardahan hem de Kars ve Erzurum'un gösterdiği misafirperverliğe teşekkür etti. İzmir'i önemli yatırımlarla kalkındırdıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “İzmir için çok büyük projelerimiz var. Ama şunu biliyoruz ki bu memleket bir bütün. Ve el ele vererek kurtulacağız, aydınlık bir geleceğe yürüyeceğiz. Dayanışma dediğimiz şey bu nedenle çok önemli ve çok hayati” diye konuştu. Başkan Soyer, ülke adına yapılacak çok şeyin bulunduğunu da söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: “Bu memleketin insanlarının bize ihtiyacı var. Çünkü biz bu memleketin erdemli insanlarını temsil ediyoruz. Bu memleketin mütevazı insanlarını temsil ediyoruz. Bu memleketin temiz vicdanlı insanlarını temsil ediyoruz. Yapılacak tek bir şey kalıyor; Edirne'den Ardahan'a, Kars'tan İzmir'e, Aydın'a, Manisa'ya kadar tüm ülkede birbirimize sahip çıkacağız. Birbirimiz için daha fazla ne yapabiliriz, nasıl daha iyi hizmet edebiliriz? Birbirimize nasıl daha fazla faydamız dokunabilir? Buna kafa yoracağız. Çok çalışmak ve birbirimize omuz vermek zorundayız. Ben o nedenle buradayım. O nedenle hep beraber buraya geldik.”

“BU ÜLKE BİZİM İKTİDARIMIZA MECBUR”

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Rıfat Nalbantoğlu da gittikleri yerlerde gördükleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, “Dayanışmayı Türkiye'nin dört bir yanına yayabilirsek, neler yapabileceğimizi, neleri başarabileceğimizi göreceğiz. Bir kez daha gösterdiğiniz dostluk ve dayanışma için teşekkür ediyorum. Biz iktidara mecburuz, başka çaremiz yok. Bu ülke bizim iktidarımıza mecbur. Başka çare yok. Hepimiz bunun bilincindeyiz” dedi.

CİLAVUZ KÖY ENSTİTÜSÜNÜ İNCELEDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eğitim ve öğretime büyük önem veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan, Cilavuz Köy Enstitüsü'nü de inceledi. Eğitim kalitesinin yanı sıra tarihi yapısıyla da ön plana çıkan enstitünün daha sonra dönüştürüldüğü öğretmen lisesi mezunu gazeteci Deniz Zeyrek ile kurum üzerine sohbet etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kars'ta esnafı da ziyaret etti. Yurttaşların işlerinin durumunu soran Başkan Soyer, yaşanan ekonomik sorunları dinledi. Soyer, esnafa umutlu olmaları gerektiğini, zor günlerin geçeceğini söyleyerek moral verdi. Başkan Soyer kullandığı şapkayı aldığı esnaf Ali Murat Adıgüzel'i de ziyaret ederek yeni bir şapka aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Susuz Şelalesi'ni gezdi ardından Susuz Cilavuz Tarımsal Kalkınma Kooperatifini de ziyaret ederek alışveriş yaptı.