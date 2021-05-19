Soyer: Kaybolan umutları yeniden yeşerteceğiz

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:20

CHP İzmir il örgütü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Parti Meclisi Üyeleri Rıfat Nalbantoğlu ve Devrim Barış Çelik, CHP İzmir milletvekillerinden Tacettin Bayır, Kani Beko, Kamil Okyay Sındır, Özcan Purçu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP’li ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar ile yurttaşlar katıldı.

Törende, İl Başkanı Deniz Yücel, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan ve İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

"GENÇLİĞİMİZİN HAYALLERİ YIKILIDI"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, CHP’li gençler olarak Atatürk'ün miras bıraktığı bu ülkenin ve tam bağımsızlığının sonuna kadar savunucu olacaklarını belirtti.

"KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

Asla umutsuzluğa kapılmayacaklarını ifade eden CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü var; ‘Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır.’ Bakın belediye başkanlarımız özveriyle çalışıyorlar. Sorun çözüyorlar, milletin dertlerine derman oluyorlar. O yüzden asla umutsuzluğa kapılmak yok. Ülkeye huzuru, barışı, demokrasiyi, adaleti getirmek için toplumun umudu CHP'dir. Kimsenin ezilmediği, inanç, etnik köken ve yaşam tarzı nedeniyle kimsenin ötekileştirilmediği herkesin kardeşçe yaşadığı bir Türkiye için toplumun umudu Kemal Kılıçdaroğlu. Kendimize güveniyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. Kadınlarımıza güveniyoruz. Demokrasi diye, adalet diye, eşitlik ve özgürlük diye haykıran milyonlara güveniyoruz.”

"CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de törende şunları söyledi: “19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Belki de buradan Mustafa Kemal Atatürk’ü anmanın en güzel yolu, kuruluşun ve kurtuluşun şehri İzmir’den ona bir selam ve söz göndermek olur. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de törende şunları söyledi: “19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Belki de buradan Mustafa Kemal Atatürk’ü anmanın en güzel yolu, kuruluşun ve kurtuluşun şehri İzmir’den ona bir selam ve söz göndermek olur. Hepimiz Türkiye’de kaybolan umutları yeniden yeşerteceğimize, onların canı pahasına bize armağan ettikleri bu cennet vatana sahip çıkacağımıza, onların anısına kimseye saygısızlık ettirmeyeceğimize, hi çbir genç kardeşimizin işsiz kalmasına izin vermeyeceğimiz günleri yaratacağımıza ve ikinci yüzyılında kurduğu cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağımıza söz veriyoruz. Bayramımız kutlu olsun.”