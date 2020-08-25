Soykırım suçlusu Sırp general Ratko Mladiç suçlamalara itiraz etti

25 Ağustos 2020 Salı, 16:01

Davanın yargıcı Prisca Nyambe, iki gün süren duruşmanın açılışında, “Mladiç'in, beraat veya yeniden yargılama talebiyle dokuz temyiz gerekçesi öne sürdüğünü” söyledi.

Mahkemenin açılış konuşmasında iddia makamı, “İtirazlar bütünüyle reddedilmelidir” dedi. Tutuklamalar Covid-19 salgını nedeniyle video halinde yayınlandı. Mladiç’in avukatları ise eski generalin sağlık durumunun kötü olduğunu öne sürerek itirazlarını sürdürdü.

Duruşma sonunda Mladiç’e, yargılandığı 11 ayrı suçun 10’unundan hüküm verildi. Savcılar ise Boşnaklar ve Hırvatlara yönelik ek bir soykırım suçu daha eklenmesi yönünde görüş bildirdi.

KATLİAM VE ETNİK SOYKIRIMDAN SORUMLU

Reuters'ta yer alan haber göre Mladiç, 1995 yılında Srebrenica'da, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 8 bin Müslüman Boşnağın katledilmesi ile Saraybosna kuşatması sırasında sivillere zarar vermek ve onları öldürmekten suçlu bulundu. 22 Kasım 2017’de sonuçlanan mahkeme, Mladiç’in ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Yargılama hakimleri, Bosnalı Sırp lider Radovan Karadziç ve eski Sırp siyasetçi Slobodan Miloseviç ile birlikte eski Yugoslavya'nın bazı bölgelerinde, Büyük Sırbistan oluşturma amacıyla Bosnalı Müslümanları katletmek ve "etnik temizlik" yapmaktan sorumlu olduğuna karar verdi.

General Mladiç, Yugoslavya’yı dağılmaya götüren sürecin en önemli halkası olan 1992-95 savaşı sırasında Bosna’daki Sırp kuvvetlerinin komutanlığını yaptı.