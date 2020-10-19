Soylu'dan dikkat çeken sayı açıklaması
Amanoslar'da yürütülen askeri operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Amanoslar'da kalan terörist sayısı arkadaşların iddiasına göre 4, benim iddiama göre 3" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla bakanlık binasında düzenlenen yemekte muhtarlarla bir araya geldi.
Burada konuşan Soylu, Türk milletinin bu topraklar üzerinde yaklaşık 200 yıldır muhtar seçtiğini söyledi. Tarihte seçimle iş başına getirilen ilk kamu görevlisinin de muhtarlar olduğunu belirten Soylu, "Fakat ne ilginçtir ki yerelde böyle köklü bir seçim alışkanlığımız olmasına rağmen ülke yönetiminde hep birlikte demokrasi için çok büyük mücadeleler verdik. Darbeler gördük, vesayet kurumları gördük. Bu millete demokrasiyi fazla gördüler. Muhtarımızı seçmemize izin verdiler ama bu ülke başbakan seçince rahatsız olup idam ettiler. Cumhurbaşkanımızı zaten yıllarca seçtirmediler. Birileri bu süreçleri önemsemeyebilir ama bu hal çok ciddi bir planlamanın, daha doğrusu bu milletin cumhuriyetle beraber tekrardan ayağa kalkmaması için dikkatlice takip edilmiş acımasız bir stratejinin ürünüdür" dedi.
'TERÖR ÖRGÜTÜ 44 KİŞİ, BİZ 184 KİŞİ İKNA ETTİK'
"15 Temmuz'dan sonra yeni güvenlik konseptine geçtiklerini" belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu:
"Artık terörle mücadele ederken canımızın yanmasını beklemiyoruz. Tüm terör örgütlerine karşı eş zamanlı ve kesintisiz bir operasyon halindeyiz. Terörü besleyen tüm sebeplerle de mücadele ediyoruz. Terörle iltisaklı belediyelere görevlendirme yapmamızı eleştiriyorlar ama kimse kusura bakmasın. Birileri belediyeleri terör örgütünün bayisi gibi kullanırken biz karşıdan bakamazdık. Milletin çoluk çocuğunu dağa kaçırmak için kılavuzluk ederken biz karşıdan bakamayız. Bugün itibariyle terör örgütünün Türkiye'den ikna edip dağa gönderdiği kişi sayısı 44. Bunun yılda 5 bin 500 olduğu günleri gördük. Salgın olmasına rağmen aileleriyle beraber bir arada olup terör örgütünden ikna edip adalete teslim ettiğimiz sayı 184. Bu geçen sene 270'in üzerindeydi. Terör örgütünün ikna ettiği sayı 44, bizim terör örgütünden ikna ettiğimiz sayı 184. Biz, bu anlamda da büyük üstünlük kurduk."
"ARKADAŞLARIN İDDİASINA 4 BANA GÖRE 3"
Geçen hafta Hakkari'de bir operasyon yaptıklarını hatırlatan Soylu, şunları kaydetti:
"Bu operasyonda kamuoyuna toplam 8 kişinin etkisiz hale getirildiğini söylemiştik. Bu operasyonun yeri çok manidardır. Bu operasyonun yerine karanlıkta ilk kez girdik ve 17 terörist etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızdan razı olsun. Dün yine Amanoslar'da Dörtyol İslahiye Grubu imha edildi. Amanoslar'da kalan terörist sayısı arkadaşların iddiasına göre 4, benim iddiama göre 3. İnşallah Amanoslar'daki geri kalanları da bitirip nasıl Karadeniz'de bir temizlik gerçekleştirilmişse şimdi Amanoslar'ı da bu musibetten kurtarmış olacağız. Teslimden başka, bırakıp kaçmaktan başka bir çareleri yok."
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