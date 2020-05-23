Soylu'nun sözlerine muhalefetten sert tepki: Asıl saygısızlığı kendilerinin yaptıklarını göremeyecek kadar kör cahiller!

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 15:47

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İzmir'de cami hoparlöründen Çav Bella şarkısının çalınmasına yönelik söylediği "Minareden müzik çalanı buluruz, caminin dibinde ezanı dinletiriz" sözlerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu tepki gösterdi.

"KÖR CAHİLLER"

İçişleri Bakanı'nın sözlerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki gösteren Kaftancıoğlu, "Hukukun üstünlüğünden, üstünlerin hukukuna oradan da hukuku yok ederek guguk sistemine geçiş uygulamalı ders: Ezanı cezalandırma aracı olarak kullanıp asıl saygısızlığı kendilerinin yaptıklarını görmeyecek kadar da kör cahiller" diye yazdı.

"PROPAGANDANIZA EZANIMIZI ALET ETMEYİN"

AKP’den istifa ettikten sonra İstanbul Milletvekili olarak DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mustafa Yeneroğlu da Soylu’nun sözlerini eleştirerek şöyle yazdı:

“Ezan müjdedir, davettir… Kimsenin ne oyuncağıdır ne de bir cezadır! Tüm değerlerimizi araçsallaştıranların ezanı da ceza aracı olarak görmesi şaşırtmamaktadır elbette… Baskılarınıza ve propagandanıza ezanımızı alet etmeyin bari. Hukuktan nasiplenmediğinizi biliyoruz zaten."