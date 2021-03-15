SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi
Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha başarılı şekilde uzaya fırlattı.
Uzay şirketi SpaceX, ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattı.
Starlink projesi, dünyanın herhangi bir noktasındaki uzak bölgelere hızlı ve ucuz internet sağlamak için bin 440 adet uyduyu Dünya yörüngesine yerleştirmeyi planlıyor.
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