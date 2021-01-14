Sputnik V aşısı, bu ay 9 ülkede daha tescil edilecek

14 Ocak 2021 Perşembe, 16:23

Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısının bu ay içerisinde 9 ülkede tescil edileceği ve ocak ayında Sputnik V’nin 7 veya 8 ülkeye tedarik edilmesinin beklendiği açıklandı. 2021 sonunda hayatın normale dönmesini umduğunu kaydeden Dmitriyev, Sputnik V aşısının dünya pazarındaki payının yüzde 25 olmasını beklediğini de dile getirdi.

AB’DEN ONAY HENÜZ BELLİ DEĞİL

Sputnik’in haberine göre Dmitriyev, AB’de aşının onaylanıp onaylanmayacağının henüz belli olmadığını, ancak Rusya’nın şeffaflığını koruduğunu kaydetti.

Rusya dışındaki insanlar da dahil olmak üzere, 1.5 milyon kişiye Sputnik V aşısının yapıldığını belirten Dmitriyev’e göre, aşının yakında Meksika ve diğer Latin Amerika ülkelerinde de tescil edilmesi, ocak ayında Sputnik V’nin 7 veya 8 ülkeye tedarik edilmesi bekleniyor.

GÖRÜŞMELER 19 OCAK’TA

19 Ocak’ta bazı görüşmelerin olacağını ifade eden Dmitriyev, aşı ile ilgili tüm belgeleri şubat ayında sunacakları EMA’yla (Avrupa İlaç Kurumu) verilerin tamamını paylaşacaklarını söyledi.

Aşıya yönelik milyonlarca dozluk ihracat anlaşmaların yüzde 95’inin tedariki Rusya dışındaki üreticiler tarafından sağlanacak.

Dmitriyev, iki bileşenli Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light’ın bir dozunun yüzde 73-85 düzeyinde etkinlik göstermesini beklediklerini dile getirdi.