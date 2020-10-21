Stranger Things 4. sezonda hangi oyuncu geri dönebilir?
Stranger Things'in son sezonunda Dacre Montgomery’nin canlandırdığı Billy'nin öldüğü görülmesine rağmen, karakter 4. sezonda diziye geri dönebilir.
Dijital yayın platformu Netflix yapımı Stranger Things'e ikinci sezonda katılan Billy, Max ve arkadaşlarına kötü davranması ve Steve Harrington’ın rakibi olmasıyla tanındı. Üçüncü sezondaysa ana kötü karakter haline büründü ve Mind Flayer’ın kontrolü altına girerek adeta onun asıl temsilcisi oldu.
Kontrolünü kaybeden ve Mind Flayer’ın istediklerini yapmaya başlayan Billy birçok kişiyi ona teslim etmekle kalmadı, Hawkins’te çok sayıda ölüme neden oldu. En sonunda karakter, yaptıklarının farkına varıp ona karşı geldi ve olanları durdurabilmek için kendisini feda etti.
October 16, 2020
Öte yandan Billy’nin geri dönebileceğine dair ufak da olsa emareler mevcut. We Got This Covered’ın haberine göre, Montgomery’nin Twitter’da paylaştığı fotoğraf, Max’ın üvey kardeşini oldukça andırıyor. Siyah beyaz paylaşılan karede, oyuncunun dalgalı saçları Billy’nin görünüşüyle tıpatıp eşleşiyor.
Ancak, Billy’nin ölümünün oldukça kesin gözükmesi, bu geri dönüşün flashback aracılığıyla (dizi zamanından öncesine dönüş sahneleri) olabileceği iddialarını ortaya çıkarıyor. Bu da 4. sezonun daha çok Max’e odaklanacağını ve izleyicilerin belki de onun Hawkins’e taşınmadan önceki zamanlarını görebileceğini gösteriyor.
Kaynak: Independent Türkçe
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