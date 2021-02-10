Studio Ghibli tema parkı: 'Yürüyen Şato'dan 'Prenses Mononoke'ye filmlerin mekânları yer alacak

Studio Ghibli’nin Japonya’da açacağı tema parkıyla ilgili yeni görseller paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2021 Çarşamba, 09:00
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Animasyon şirketi Studio Ghibli’nin Japonya’da 2022’de açmayı planladığı tema parkıyla ilgili yeni görsellere göre parkta "Yürüyen Şato" (Howl’s Moving Castle) ve "Prenses Mononoke" (Princess Mononoke) filmlerinden mekânlar olacak.

"Komşum Totoro" (My Neighbor Totoro), "Ruhların Kaçışı" (Spirited Away)  gibi birçok önemli filme imza atan başarılı animasyon şirketi Studio Ghibli’nin 2022 sonbaharında açmayı planladığı tema parka dair yeni görseller paylaşıldı.

Japonya’da Aiçi Expo Memorial Park’ta yer alacak tema parktan paylaşılan konsept görsellerin birinde, "Yürüyen Şato"  filmindeki kale görülüyor. Bir diğerinde ise 1997 yapımı "Prenses Mononoke" filmindeki köyün bir kopyası var.

Sputnik'in aktardığına göre, Studio Ghibli’nin yeni yapımı "Earwig and the Witch" el çizimi yerine 3 boyutlu bilgisayar üretimli görüntülerin kullanılacağı ilk filmi olacak.


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