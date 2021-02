Studio Ghibli tema parkı: 'Yürüyen Şato'dan 'Prenses Mononoke'ye filmlerin mekânları yer alacak

Animasyon şirketi Studio Ghibli’nin Japonya’da 2022’de açmayı planladığı tema parkıyla ilgili yeni görsellere göre parkta "Yürüyen Şato" (Howl’s Moving Castle) ve "Prenses Mononoke" (Princess Mononoke) filmlerinden mekânlar olacak.

Ghibli Park will be opened 2022 in Aichi Prefecture. Howl's Castle and Irontown of Princess Mononoke will be reporduced !! pic.twitter.com/twPxz61CvR