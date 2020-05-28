Su isteme bahanesiyle 85 yaşındaki kadını darbedip parasını aldı
Afyonkarahisar’da, kendisinden su isteyen kişiye kapıyı açan Hatice Ayçiçek (85), darbedildi. Evde bulunan parası da çalınan kadın hastanede tedaviye alınırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Fatih
Mahallesi'nde yalnız oturan Hatice Ayçiçek'in öğle saatlerinde evine gelen
kimliği belirsiz şüpheli, su isteme bahanesiyle kapıyı açtırdı. Hatice Ayçiçek
kapıyı açtıktan sonra üzerine çullanan saldırgan, kadını darbetti. Daha sonra
kadının evindeki bir miktar parasını alan saldırgan, hızla olay yerinden
kaçtı.
Kadının yardım
çığlıklarının duyulması üzerine durum polise bildirildi. İhbar sonrası eve
polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden
yaralandığı belirlenen Ayçiçek, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve sağlık
durumu iyi olan Hatice Ayçiçek'in verdiği bilgiler doğrultusunda eşkali
belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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