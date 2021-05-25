Süleyman Soylu yayınına gelen eleştirilerin ardından Kübra Par'dan açıklama!
Gazeteci Kübra Par, dün akşam moderatörlüğünü yaptığı Süleyman Soylu yayınına ilişkin paylaşımda bulundu.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündemi sarsan açıklamalarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam HaberTurk canlı yayına katılmış, burada gazeteciler İsmail Saymaz, Merdan Yanardağ, Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'in sorularunu Kübra Par'ın moderatörlüğünde yanıtlamıştı.
Ancak programa Soylu'nun sorulara kaçamak cevap verdiği ya da hiç cevap vermediği yönünde eleştiriler gelmişti.
KÜBRA PAR'DAN AÇIKLAMA
Söz konusu eleştirilerin ardından programın moderatörü Kübra Par, bir paylaşımda bulundu.
Par, paylaşımında, ''Önemli ve zor bir yayındı. Elimizden geleni yaptık. Eleştiren de destekleyen de sağolsun. Tüm izleyicilerimize, Bakan Soylu’ya ve katılımcı meslektaşlarıma teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- ODTÜ kütüphanesinde cinsel saldırı davasında karar