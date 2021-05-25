Süleyman Soylu yayınına gelen eleştirilerin ardından Kübra Par'dan açıklama!

Gazeteci Kübra Par, dün akşam moderatörlüğünü yaptığı Süleyman Soylu yayınına ilişkin paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2021 Salı, 16:32
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündemi sarsan açıklamalarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam HaberTurk canlı yayına katılmış, burada gazeteciler İsmail Saymaz, Merdan Yanardağ, Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'in sorularunu Kübra Par'ın moderatörlüğünde yanıtlamıştı. 

Ancak programa Soylu'nun sorulara kaçamak cevap verdiği ya da hiç cevap vermediği yönünde eleştiriler gelmişti. 

KÜBRA PAR'DAN AÇIKLAMA

Söz konusu eleştirilerin ardından programın moderatörü Kübra Par, bir paylaşımda bulundu. 

Par, paylaşımında, ''Önemli ve zor bir yayındı. Elimizden geleni yaptık. Eleştiren de destekleyen de sağolsun. Tüm izleyicilerimize, Bakan Soylu’ya ve katılımcı meslektaşlarıma teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı. 


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