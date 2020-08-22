Süleyman Soylu'dan Necati Özkan'a 'takviye kuvvet' yanıtı

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 17:08

"Dün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile “İstanbul İlinde EGM’ye bağlı takviye hazır kuvvet” ne için kuruluyor? Ordu, polis ve jandarmanın yetmeyeceği ne tür bir tehdit algılaması söz konusu ki, böylesi bir takviye hazır kuvvet kuruluyor? Bilen varsa bir adım öne çıksın" diyen Özkan'a, Soylu Twitter hesabından yanıt verdi.

SOYLU: BİR ADIM ÖNE ÇIKIP İZAH EDECEĞİM

Süleyman Soylu'nun yanıtı şöyle: ''Necati Bey, siz bir kampanyacısınız. Anladığım kadarıyla güvenlik yönetimi konusunda da yetkinsiniz. Olası İstanbul depremi için hazırlık toplantısındayım. Bitince bir adım öne çıkıp izah edeceğim. Siz de teşekkür edeceksiniz...''

NECATİ ÖZKAN: EMEKLİ BİR SUBAY OLARAK BİR PARÇA BİLGİM VARDIR

Soylu'nun yanıtının ardından, Necati Özkan'dan bir tweet daha geldi. Özkan, Soylu'nun "Anladığım kadarıyla güvenlik yönetimi konusunda da yetkinsiniz" sözlerine "Sayın Bakan, haklısınız. Emekli bir subay olarak, güvenlik konuları hakkında sizin kadar olmasa da bir parça bilgim vardır" ifadelerini kullanarak cevap verdi. Özkan daha sonra Bakan Soylu'nun kendisini aradığını ifade ederek ''Sayın bakan @suleymansoylu biraz önce şahsen aradı ve İstanbul’da kurulmakta olan resmi güvenlik görevlilerinin çalışacağı yapının amacını anlattı. Uzun izahat ve ilgisi için bakan beye teşekkürler'' şeklinde konuştu.