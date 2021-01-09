Süleyman Soylu'ya bir tepki de DEVA Partisi'nden: "Amaç toplumu terörize etmek"
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Canan "Terör örgütlerinin soytarısıdır" diyerek CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef alan İçiişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.
Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Canan Kaftancıoğlu hakkında, "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır" gibi açıklamalarda bulundu.
"AMAÇ TOPLUMU TERÖRİZE ETMEK"
Soylu'nun bu açıklamalarına DEVA Partisi'nden tepki geldi. Süleyman Soylu'nun "açıkça suç işlediğini" söyleyen İStanbul Miiletvekili Yeneroğlu, "Canan Kaftancıoğlu'nu seversiniz veya sevmezsiniz ama bu kişi yürüttüğü linç kampanyası ile açıkça suç işliyor. Derdi hukuk değil. Maksadı ülkeyi daha fazla kutuplaştırmak ve artırılan olası gerilimlerin neticesinde karışıklık oluşturup 'meşru zeminde' toplumu terörize etmek" dedi.
AKP'nin bu düzeni devam ettirmesi için devam düşmana ihtiyaç duyduğunu ifade eden Yeneroğlu, "Terörle mücadele söyleminin arkasında da zımni bir hoşnutluk var. Çünkü ne kadar çok ‘terörist’ varsa ve bu ‘teröristler’ ne kadar çok görünürse, iktidarlarını o kadar uzun süre ayakta tutacaklarını düşünüyorlar. Millete ödettikleri bedeller onları rahatsız etmiyor, hatta çok faydalı çünkü bu şekilde inandırıcılıklarını artırıyorlar. Belli kişileri özel olarak seçmeleri de tesadüf değil, algıyla toplum nezdinde kriminalize edip ötekileştirebildikleri kişiler onların en değerli sermayeleri" dedi.
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