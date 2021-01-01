Suriye’de 37 kişinin öldüğü otobüs saldırısı üstlenildi

Suriye’nin Deyrizor bölgesi civarlarında pusuya düşürülen otobüste ölü sayısının 37’ye çıktığı açıklandı. Saldırıyı ise radikal İslamcı terör örgütü IŞİD üstlendi.

cumhuriyet.com.tr
01 Ocak 2021 Cuma, 09:53
Suriye’de 37 kişinin öldüğü otobüs saldırısı üstlenildi
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Suriye’nin doğusunda yer alan Deyrizor bölgesinde bir otobüse düzenlenen saldırıyı radikal İslamcı terör örgütü IŞİD üstlendi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), saldırıyı IŞİD'in düzenlediğini ve 37 askerin öldürüldüğünü açıkladı.

Reuters haber ajansına göre, terör örgütü IŞİD’e yakın olan Amaq sitesinden yapılan açıklamayla saldırı üstlenildi. Terör örgütü düzenlediği saldırı da en az 40 kişiyi öldürdüğünü ve 6 kişiyi yaraladığını iddia etti.

Suriye Devlet Medyası ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, Deyrizor bölgesinde ana karayolu üzerinde bir otobüse düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü bildirmişti.


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