Suriye'de kanlı saldırı: 10 ölü, 24 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Azez ilçelerinde düzenlenen terör saldırılarında 10 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.
Azez'deki patlamadan kısa süre sonra, Bab ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan Zerzur bölgesindeki araç kontrol noktasında da patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
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