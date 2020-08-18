Suriye’de patlama: Rus general yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı
Suriye’de meydana gelen patlama sonucu Rus ordusundan bir tümgeneral yaşamını yitirdi, 2 askerin yaralandığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Deyr ez Zor yakınlarında bir yerleşim yerine insani yardım ulaştıran Rus askeri konvoyun geri döndüğü sırada yol kenarında el yapımı bir patlayıcının infilak etmesiyle bir tümgeneralin yaşamını yitirdiği, 2 askerin yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, “18 Ağustos’ta Suriye Arap Cumhuriyeti’nde insani yardım ulaştıran Rus askeri konvoyun geri döndüğü sırada Deyr ez Zor’dan yaklaşık 15 kilometre mesafede yol kenarına dönüş istikametinde döşenen el yapımı bir patlayıcı infilak etti. Patlama sonucu 3 Rus asker yaralandı. Tahliye ve tıbbi müdahale sırasında Tümgeneral rütbesindeki Rus kıdemli askeri danışman, aldığı ağır yaralar sonucu hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.
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