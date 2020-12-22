Suriye'deki deprem Hatay'da da hissedildi

Hatay sınırında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2020 Salı, 16:28
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AFAD verilerine göre, saat 15:45'te Suriye'nin İdlib kentinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hatay ve çevre illerde de hissedildi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 15:45'te Suriye'nin İdlib kentinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 6.52 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Hatay ve çevre illerde de hissedildi.  


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