Suriye'deki deprem Hatay'da da hissedildi
Hatay sınırında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, saat 15:45'te Suriye'nin İdlib kentinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hatay ve çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 15:45'te Suriye'nin İdlib kentinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 6.52 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Hatay ve çevre illerde de hissedildi.
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