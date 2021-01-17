Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük
Gaziantep'te, Suriyeli ailenin barındığı metruk binada meydana gelen göçükte anne ve 3 çocuğu enkaz altına kaldı. Enkazdan çıkarılarak Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3 çocuğu ile tedaviye alınan anne Fatma Rahmun (60), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te akşam saatlerinde Savcılı Mahallesi'nde bulunan metruk binada göçük meydana geldi. İki katlı binanın ilk katında kalan anne ve 3 çocuğu, odanın toprak zemininin çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.
Olayı gören yurttaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla enkaz altında kalan anne Fatma Rahmun (60) çocukları Ömer, Ahmet ve Muhammed kurtarıldı.
ANNE YAŞAMINI YİTİRDİ
Enkazdan çıkarılarak Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3 çocuğu ile tedaviye alınan anne Fatma Rahmun (60), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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