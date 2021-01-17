Suriyeli ailenin kaldığı metruk binada göçük

17 Ocak 2021 Pazar, 23:35

Gaziantep'te akşam saatlerinde Savcılı Mahallesi'nde bulunan metruk binada göçük meydana geldi. İki katlı binanın ilk katında kalan anne ve 3 çocuğu, odanın toprak zemininin çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

Olayı gören yurttaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla enkaz altında kalan anne Fatma Rahmun (60) çocukları Ömer, Ahmet ve Muhammed kurtarıldı.

ANNE YAŞAMINI YİTİRDİ

Enkazdan çıkarılarak Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3 çocuğu ile tedaviye alınan anne Fatma Rahmun (60), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.