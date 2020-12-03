Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

03 Aralık 2020 Perşembe, 10:36

Tam otonom araçlar için dünyanın dört bir yanında pek çok proje yürütülüyor.

Çin merkezli bir şirket bu hayali gerçeğe dönüştürmek için oldukça önemli bir adım attı.

NTV'nin CNN International'dan aktardığına göre, AutoX isimli firma Shenzhen kentinde test ettiği araçlarda insana yer vermedi.

ÇİN'DE BU BAŞARIYA ULAŞAN İLK ŞİRKET OLDU

Çin merkezli e-ticaret platformu Alibaba'nın destek verdiği şirketten konu ile yapılan açıklamada AutoX'in ülkede bunu başaran ilk firma olduğu bilgisinin altı çizildi.

Daha önce yapılan testlerde olası bir aksilikte müdahale etmesi için araçların içerisinde şoföre yer veriliyor ya da uzaktan müdahale etmek için bir sistem kullanılıyordu.

AutoX insan müdahalesinin sıfıra indirildiği, tamamen otonom sistemini Çin'in Shenzhen kentinde 25 aracında test etti.

AUTOX CEO'SU: BU BİR RÜYA

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AutoX CEO'su Jianxiong Xiao uzun süren bir çalışmanın ardından insan etkisini tamamen devreden çıkaracak yetkinliğe ulaştıklarını belirtti.

Testlerin başarı ile gerçekleştirildiğinin altını çizen Xiao hislerini "Bu bir rüya" sözleri ile özetledi.

Deneme sürüşlerine ait görüntülerde otonom robot taksilerin insan desteği olmadan yayalara yol verdiği, u dönüşü yaptığı ve trafikteki anlık değişikliklere zamanında gerekli refleksi gösterdiği görülüyor.

"2 İLA 3 YIL İÇİNDE YOLCU TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Xiao gerekli izinlerin alınarak bu araçların 2 ila 3 yıl içinde kullanıcıların hizmetine sunulmasını umduğunu belirtiyor.

Daha önce ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Princeton Üniversitesi'nde ders veren Xiao, AutoX'i 2016 yılında kurmuştu.