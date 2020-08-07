Susuz yaz: Denizli çiftçisinin su dramı bitmiyor!

07 Ağustos 2020 Cuma, 11:36

Denizli'de Işıklı Gölü’nde yaşanan su sıkıntısı ve kuraklık nedeniyle mahsülleri tarlalarda kuruyan çiftçiler, sulama ücretini peşin olarak ödemelerine rağmen tarlalarına su verilmediği için Baklan ilçesi Hadım Mahallesi’nde bulunan Sulama Birliği binası önüne giderek durumu protesto etmişti. Çiftçilerin talebi üzerine Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü, sorunun çözümü için Çivril ilçesinde toplantı yapılacağı duyurmuştu.

Dün CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar öncülüğünde Çivril’e hareket eden mağdur çiftçiler, toplantının Merkezefendi sınırları içerisindeki DSİ Şube Müdürlüğü binasında yapılacağını öğrendi. Kendilerine haber verilmeden toplantının yerinin değiştiğini öğrenen Çiftçiler, sorunlarını ve tepkilerini iletmek üzere DSİ Şube Müdürlüğüne gitti.

SANCAR VE ÇİFTÇİLER RAPOR TALEP ETTİ

DSİ yetkilileri, Çal, Baklan, Çivril belediye başkanları ve Denizli Toprak Sulama Birliği yetkilileri ile CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar ve çiftçilerin katılımıyla yapılan toplantıda, gelecek yıl sulama sorununun yaşanmaması üzerine konuşulduğu öğrenen CHP'li Sancar ve çiftçiler bu yıl oluşan zararın DSİ tarafından üstlenilmesi talebinde bulundu. Sancar, “Bu toplantıdan çıkacak kararı çiftçilerle birlikte alacağız. Çözüm üretmek için görüşeceğiz” dedi. Sancar, "Su veremeyeceğiniz belli ise neden su paralarını peşin aldınız. Su nerede? Para nerede? Yok. Sizin burada çözmeniz gereken gelecek sene ne yapılacağı değil, bu seneki zararın nasıl giderileceğidir. DSİ’nin çiftçilere su verememesinden dolayı sorumluluğu üstlenerek bir rapor hazırlaması gerekir. Tarlalarda zarar tespit çalışmaları yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİNİN ZARARI TESPİT EDİLECEK

DSİ Bölge Müdürü ise çiftçilerin mağdur edildiğini kabul ederek, bölgede 230 milyon metreküp su gerekirken 120 milyon metreküp su kaldığını ifade etti.

DSİ yetkilileri, tarlalarda zarar tespit çalışmalarının yapılması için çalışma başlatacaklarını duyurdu. Yetkililer, raporların hazırlanarak TBMM ve ilgili bakanlıklara iletileceğini ifade etti.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Sancar ve çiftçiler, yetkililerden çözüm yolunu bulunacağı sözünü alarak toplantıdan ayrıldı.