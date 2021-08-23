Suudi Arabistan, Pagani'nin yüzde 30'luk hissesini aldı

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:18

İtalyan süper spor otomobil üreticisi Pagani, yeni geliştireceği modeller için kendisine yeni bir yatırımcı buldu.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Horacio Pagani SpA'daki hisselerin bir kısmını satın aldı.

NTV'de yer alan habere göre, daha önce de çeşitli otomobil üreticilerine yaptığı yatırımlarla bilinen Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu,? şirketin yüzde 30'luk bir kısmına sahip oldu.

Bu alımla birlikte fon, şirketin 3 büyük pay sahibinden biri oldu. Ancak yatırımın tek amacı destek, şirkette bir söz hakkı bulunmuyor.