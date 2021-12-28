Suudi Arabistan’da kamyon camiye daldı: 5 yaralı
Suudi Arabistan’da bir kamyonun camiye dalması sonucu 5 kişinin yaralandığı ve camide maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Al-Rawabi semtinde bir kamyon şoförü aracın kontrolünü kaybederek önce duvara çarptı, ardından El Ammar Camii’ne daldı.
Meydana gelen kazada camideki 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle camide büyük maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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