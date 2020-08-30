Suudi Arabistan'dan flaş karar: Kabe yeniden ibadete açılabilir
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 5 Mart’ta ibadete kapatılan Kabe’nin, Perşembe günü tekrar 5 vakit ibadete açılabileceği ifade edildi.
DHA'nın Avrupa’nın en büyük hac organizasyon şirketinden elde ettiği bilgilere göre, Suudi Arabistan’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 5 Mart günü kapatılan Kabe’nin, Perşembe günü tekrar ibadete açılması için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan, günlük 6 bin kişiyle sınırlı olarak umre imkanı da sağlamak için çalışmaların başlatıldığı açıklandı. Umrenin de bu yıl gerçekleşen hac gibi sadece Suudi Arabistan içerisinden gelecek kişilerle yapılabileceği belirtiliyor.
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