Süveyş Kanalı’nı tıkayan gemiyi yönettiği öne sürülmüştü: Mısır'ın ilk kadın kaptanı yanıtladı

27 Mart 2021 Cumartesi, 14:17

Mısır'da Panama bandıralı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen 400 metre uzunluğundaki Ever Given yük gemisi, hafta içinde Süveyş Kanalı’nın güneyinde çapraz olarak karaya oturarak deniz trafiğini durdurdu. Sosyal medyada, Ever Given'ın Mısır'ın ilk kadın gemi kaptanı tarafından yönetildiği iddiaları yayıldı. Merve Elselehdar’ın kaptanı olduğu gemiyi yanlış yönlendirerek krize yol açtığı iddiası sosyal medyada hızla yayıldı.

Elselehdar, Mısır Deniz Güvenliği İdaresi'ne bağlı olarak Mısır gemisi Aida 4'ün kaptanlığını yaptığını söyledi. Fotoğraflarının photoshop yoluyla yalan haberlerde kullanıldığını belirten Elselehdar, haberleri "Arap kadınlarını hedef alan bir kampanya" diye niteledi.

Indepent’ın Egypt Today dergisinden aktardığına göre, derginin Twitter'da paylaştığı yorumda "sosyal medyada yayılan yalan haberlerin, Arap kadınlarının gemi kaptanı olarak çalışma yeteneğini küçümseyen içerikte olduğu" yazıldı.

Fotoğraf: Arab News