T-rex benzeri yeni bir dinozor türü keşfedildi

31 Mart 2021 Çarşamba, 11:39

Llukalkan aliocranianus ismi verilen dinozorun 80 milyon yıllık kalıntılarıın, mükemmel şekilde korunduğu ifade edildi. Llukalkan, yerel Mapuçe dilinde "korkutan" anlamına geliyor. Aliocranianus ise Latince’de "sıradışı kafatası" demek.

Zira Bajo de la Carpa Formasyonu ismi verilen jeolojik alanda bulunan dinozor, görünüşte kısa kollara sahip bir T-rex'e benziyordu. Ancak kafatasının şekli epey farklıydı. Kafatasındaki çıkıntılar da onu diğer dinozorlardan ayırıyordu.

Abelisaurid adlı dinozor ailesine mensup olduğu belirlenen hayvanın en az 5 metre uzunluğunda, yani hemen hemen bir fil büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor. Bu ailede yaklaşık 20 dev yırtıcı türü olduğu biliniyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, dinozorun Patagonya’nın yanı sıra Afrika, Hindistan, Antarktika, Avustralya ve Güney Amerika'da dolaştığı düşünülüyor.

Journal of Vertebrate Paleontology isimli akademik dergide yayımlanan araştırma makalesinde dinozorun en ayırt edici özelliğinin orta kulak bölgesindeki hava dolu boşluklar olduğu belirtiliyor.

Bu da Llukalkan'ın Abelisaurid ailesindeki diğer dinozorlardan daha iyi işittiği anlamına geliyor.

Arjantin'deki San Luis Ulusal Üniversitesi'nden paleontolog ve araştırmaın başyazarı Federico Gianechini, “Bu işitme yeteneği, keskin koku alma yeteneğiyle birlikte var olmalı. Bu türe bir avcı olması için büyük yetenekler bahşedilmiş” diye konuştu.

Bilim insanı aynı bölgelerde yaşayan diğer dinozorlar arasında bitki yiyen, uzun boyunlu, uzun kuyruklu titanozorlar bulunduğunu ve bunların "Llukalkan'a kesinlikle av olduğunu" söyledi.

Dinozorun benzersiz işitme mekanizması, Abelisaurid ailesinin 67 milyon yıl önce dinozorların neslinin tükenmesinden hemen önce geliştiğini gösteriyor.

Patagonya Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsü'nden, çalışmanın ortak yazarı Ariel Mendez bunu şöyle açıklıyor: