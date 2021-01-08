Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'e düştü

08 Ocak 2021 Cuma, 13:45

Gaziantep'in İslahiye ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve Amik Ovası'nı sulayan Karasu çayı üzerindeki Tahtaköprü Barajı'ndaki su seviyesi, 46 yıl sonra ilk kez yetersiz mevsimsel yağış nedeniyle düştü.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 2017 yılında başlatılan çalışma ile 9 metre yükseltilerek yılda 20 milyon kilovat saat elektrik üretilmesi planlanan baraj, son yılların en kurak dönemini yaşıyor. 2020 yılının Haziran ayında 168 milyon metreküp kapasiteye ulaşan Tahtaköprü Barajı'nda geçen 6 ay içerisinde yaşanan kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 5'e düştü.

Kuraklık nedeniyle bölge çiftçilerinin endişelenmeye başladığını belirten Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş, "Barajdaki su seviyesinin uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar düştüğüne şahit olduk" dedi.