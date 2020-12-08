Taksi 30 lira, polis 3 bin 150 lira yazdı
Bursa'da şehrin bir çok noktasında uygulama yapan ekipler kısıtlamaya uymayan 118 kişiye ceza yazdı. Kısıtlamaya rağmen taksi ile evine gitmek isteyen bir kişi hakkında 3 bin 150 lira ceza tutanağı tanzim edilirken, yine taksi ile uyuşturucu almaya gelen bir kadın ise uyuşturucu bulundurmak suçundan hakkında yakalama kararı olduğu için hem gözaltına alındı hem de 3 bin 150 lira cezaya çarptırıldı.
Bursa polisi, koronavirüsle mücadele kapsamında sabaha kadar denetimlerini sürdürdü. Gece 21.00’de başlayan kısıtlama ile birlikte özellikle İzmir, Ankara ve İstanbul yolu üzerindeki kontrol noktalarındaki tüm araçlar tek tek kontrol edildi.
Ankara Yolu üzerinde bir taksi ile yolculuk yapmak isteyen Ferdi K. isimli şahıs taksiciye 30 lira öderken polislerin tutanağı ile ise 3150 lira ceza ödemek zorunda kaldı.
Öte yandan Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi’ne taksi ile uyuşturucu almaya geldiğini söyleyen 40 yaşındaki S.A. isimli bir kadın da polisler tarafından gözaltına alındı. Bursa 8.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında uyuşturucu satın almak ve kullanmak suçundan yakalama kararı bulunan S.A.’ya da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. S.A. daha sonra Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Trafik, asayiş, terör ve polis merkezi ekiplerinin sabaha kadar devam eden yol kontrollerinde kısıtlamaya uymayan 118 kişiye 371 bin 700 lira ceza tutanağı düzenlendi.
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret 4 bin 500 lira oldu
- Çin'e gönderilen trenden 'Rayların Fatih'i çıktı
- Ali Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak mesaj
- CHP'li belediyelerden asgari ücret kararı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu
- DİSK asgari ücret talebini açıkladı
- Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilk yorum
- '3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması
Video Haberler
- Pitbulun süs köpeğini öldürdüğü kavgaya gazlı müdahale
- Doğu Perinçek'e canlı yayında çok sert sözler!
- Koronavirüs olan sağlıkçı babasına böyle seslendi
- Boy uzatma ameliyatları neden tercih ediliyor?
- Oyun oynarken depreme böyle yakalandı
- Antalya'da hissedilen deprem anı kamerada
- Helikopter motor teslim töreninde kriz
- 1 liraya satın alabilmek için saatlerce beklediler
- Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
- Çocuklarıyla beraber yanarak can verdi
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret 4 bin 500 lira oldu
- Çin'e gönderilen trenden 'Rayların Fatih'i çıktı
- Ali Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak mesaj
- CHP'li belediyelerden asgari ücret kararı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu
- DİSK asgari ücret talebini açıkladı
- Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilk yorum
- '3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması