Taksi 30 lira, polis 3 bin 150 lira yazdı

08 Aralık 2020 Salı, 08:45

Bursa polisi, koronavirüsle mücadele kapsamında sabaha kadar denetimlerini sürdürdü. Gece 21.00’de başlayan kısıtlama ile birlikte özellikle İzmir, Ankara ve İstanbul yolu üzerindeki kontrol noktalarındaki tüm araçlar tek tek kontrol edildi.





Ankara Yolu üzerinde bir taksi ile yolculuk yapmak isteyen Ferdi K. isimli şahıs taksiciye 30 lira öderken polislerin tutanağı ile ise 3150 lira ceza ödemek zorunda kaldı.

Öte yandan Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi’ne taksi ile uyuşturucu almaya geldiğini söyleyen 40 yaşındaki S.A. isimli bir kadın da polisler tarafından gözaltına alındı. Bursa 8.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında uyuşturucu satın almak ve kullanmak suçundan yakalama kararı bulunan S.A.’ya da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. S.A. daha sonra Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Trafik, asayiş, terör ve polis merkezi ekiplerinin sabaha kadar devam eden yol kontrollerinde kısıtlamaya uymayan 118 kişiye 371 bin 700 lira ceza tutanağı düzenlendi.