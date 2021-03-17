Taksim’de özçekim yaptırdığı turistleri para için tehdit eden palyaço gözaltına alındı
Taksim’de palyaço kılığına girerek yerli ve yabancı turistlerle özçekim yaptıktan sonra kendisine verilen parayı az bularak tehdit ettiği öne sürülen şahıs, polis ve zabıta ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Taksim Meydanı’nda palyaço kılığında dolaşan bir şahıs, iddiaya göre kendisiyle özçekim yapmak isteyen turistlerden 20 lira istedi. Çekim yaptığı turistlerden biri 20 lira vermek istemeyince şahıs turisti tehdit etti.
Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri şahsı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıs, “Kabahatler Kanunu’na muhalefet” suçundan idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.
Palyaço ile fotoğraf çekilen bir vatandaş, “20 lira istedi, bizde 5 lira verdik. Dilenciye para mı veriyorsunuz dedi bize. Alırsan 10 lira al işine devam et dedik. ’Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi’ dedi ve kızarak gitti” dedi.
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