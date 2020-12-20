Taliban Kabil'de bombalı araçla saldırdı: 8 ölü, 15 yaralı

20 Aralık 2020 Pazar, 11:37

Afganistan güne patlama sesiyle uyandı. Başkent Kabil'in 5'inci bölgesinde bomba yüklü bir aracın infilak etlemesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaranlandığı belirtildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, konuyla ilgli yaptığı açıklamada sabah saatlerinde meydana gelen patlamaya ilişkin olarak başkent Kabil’de bomba yüklü bir aracın patladığını ifade etti.





Arian, meydana gelen olayda parlamento üyesi Khan Mohammad Wardak’In da aralarında bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin de yaralandığını belirtti. Arian yaralıların tedavileri için hastaneye kaldırıldığını ifade ederken, olayla ilgili gerekli incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan, Afganistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 3 ayda Taliban tarafından düzenlenen 35 intihar saldırısı ve 507 bombalı saldırıda, 480'den fazla sivil hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı. Ülkenin Gazni kentinde cuma günü gerçekleştirilen bombalı saldırıda da en az 15 kişi ölmüş, 20 kişi de yaralanmıştı.