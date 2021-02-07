Tanzanya’da teşhis edilemeyen hastalık: 15 kişi hayatını kaybetti

Tanzanya'da henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti. Tanzanya Sağlık Bakanı Doroth Gwajima, durumu incelemesi için bölgeye uzman bir ekibin gönderildiğini açıkladı.

AA
07 Şubat 2021 Pazar, 15:54
Tanzanya’da teşhis edilemeyen hastalık: 15 kişi hayatını kaybetti
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Tanzanya'nın batısındaki Mbeya şehrinde, yakalananlarda baş dönmesi ve mide bulantısına yol açan bir hastalık ortaya çıktı.    

Chunya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Felista Kisandu basına yaptığı açıklamada, onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığını ve hepsinin benzer şikayetleri olduğunu söyledi.Tanzanya Sağlık Bakanı Doroth Gwajima, durumu incelemesi için bölgeye uzman bir ekibin gönderildiğini açıkladı.    

Hastalığın nedeninin henüz tespit edilemediğini dile getiren Kisandu, ön araştırmaların hastaların çoğunun daha önce mide ülseri ya da karaciğer hastalığı yaşamış erkeklerden oluştuğunu gösterdiğini belirtti.    

Mbeya bölgesinde 2018'de de benzer şikayetlerle birçok kişinin hastaneye yatırıldığı öğrenildi. 


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