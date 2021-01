Tarihi dayanışmaya teşekkürler

04 Ocak 2021 Pazartesi, 06:00

Değerli Cumhuriyet dostları, Sevgili okuyucularımız... Cumhuriyet’i susturmak istiyorlar... Yazarlarımıza davalar açıyorlar, yetmiyor, Basın İlan Kurumu aracılığıyla milyonlarca liralık cezalar kesiyorlar... Oysa Cumhuriyet gazetesini hiç tanımıyorlar... 96 yıllık bir çınar olan Cumhuriyet gazetesinin köklerinin cumhuriyet felsefesi, laik toplum anlayışı, çağdaş topluma saygı ve inanç olduğunu bilmiyorlar. Cumhuriyet gazetesinin savunduğu değerlerle birlikte sadık okuyucusuna dayandığını ise hiç bilemiyorlar, anlayamıyorlar. Kurulması Atatürk’ün isteği ile gerçekleşen Cumhuriyet gazetesi, cumhuriyet rejiminin, cumhuriyete dayalı yönetim modelinin temel ilkelerinin yılmaz savunucusudur.

AYDINLANMA DEVRİMLERİ

Cumhuriyet’in, 29 Ekim 1923’te ilanından 6 ay sonra yayın yaşamına başlayan Cumhuriyet gazetesi, tek kelime ile Atatürkçüdür. Cumhuriyet gazetesi, sadece cumhuriyet yönetim biçiminin ilkelerini değil, Çağdaş bir toplum yaratılması amacıyla gerçekleştirilen aydınlanma devrimlerinin de ödünsüz savunucusudur. Çok partili sisteme geçtiğimiz günden bugüne Cumhuriyet gazetesi evrensel demokrasinin, kuvvetler ayrımına dayalı parlamenter demokrasinin ve hukuk devletinin ödünsüz savunucusudur. Cumhuriyet gazetesi, laik toplumsal ve hukuksal düzenden yanadır. Kadın haklarının, milli gelirin adil dağıtımının, sosyal adaletin, emekçi ve çalışanların haklarının her gün ödünsüz savunulduğu bir yayın organıdır.

TEK ADAM REJİMİ

Cumhuriyet, her türlü yolsuzluk, kanunsuzluk, partizanlık, kamu yönetiminde liyakate dayanmayan atamalar ve talan ekonomisine karşıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunur. Partili cumhurbaşkanlığı ve dünyada bir benzeri olmayan tek adam rejimine karşıdır.

KORKUTMAK, SİNDİRMEK İSTİYORLAR

Bu yayın çizgisi ve toplumsal yaşam anlayışı nedeniyle, AKP siyasal iktidarı, başından beri Cumhuriyet gazetesinden rahatsızlık duymaktadır. Korkutmak, sindirmek ve yıldırmak için gazeteye karşı sürekli davalar açılmakta iken, bu kez, Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığıyla gazetemiz ekonomik baskı altına alınmak istenmiştir. Gazetemize milyonlarca liralık cezalar BİK kanalıyla verilmekte, anayasa ve yasalara aykırı olan bu kararları İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi de hemen onaylamaktadır. Oysa, davalar, hapisler, ekonomik cezalar, Cumhuriyet gazetesini susturamaz. Gazetenin tarihi, yapısı ve Kuvayi Milliyeci karakteri, bu gibi baskıları reddeder. Cumhuriyet gazetesinin susmayacağını, yolundan dönmeyeceğini, AKP siyasal iktidarı bilmiyor, anlamıyor.

KİM SUSTURABİLDİ?

96 yıllık saygın bir geçmişe sahip olan Cumhuriyet gazetesini bugüne kadar kim susturabildi? Kim yolundan döndürebildi? Cumhuriyet, tek parti döneminde kapatılmış ama susmamış... DP zamanında Cumhuriyet’e cezalar yağdırılmış, onun kâğıdını, mürekkebini kesmişler, susmamış... Askeri darbeler zamanında, örfi idare komutanları gazeteyi kapatmış, Cumhuriyet gazetesi yılmamış... Yazarlarımızı; Uğur Mumcuları, Ahmet Taner Kışlalıları, Bahriye Üçokları, Onat Kutlarları, Cavit Orhan Tütengilleri, Muammer Aksoyları öldürmüşler, Cumhuriyet yolundan dönmemiş... Cumhuriyet gazetesi her daim şunu söyledi: “Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...”

FETÖ’YE GERÇEKTEN KARŞI DURAN GAZETE

Cumhuriyet gazetesi, sözde değil gerçekte FETÖ hareketine karşı olan gazetedir. Cumhuriyet gazetesi, Türk toplumuna karşı uygulanan uluslararası casusluk teşkilatlarının tuzaklarını bozan, onları deşifre eden bir gazetedir. Cumhuriyet gazetesinin bu karakterini anlayamıyorlar... Ergenekon, Balyoz, Casusluk gibi fesatlar ve tuzaklarla dolu FETÖ girişimlerine ilk teşhisi koyan, FETÖ’yü ilk deşifre eden Cumhuriyet gazetesi olduğunu unutuyorlar... “Ne istediler de vermedik” politikasının çok tehlikeli olduğunu, Türkiye’yi felakete götüreceğini ilk gören, ilk yazan, ilk eleştiren gazetenin Cumhuriyet olduğunu bilmek istemiyorlar. Cumhuriyet gazetesini susturmak için FETÖ casusluk örgütünün gazetenin bahçesine üç kez bomba attığını unutuyorlar. Görmezden geliyorlar... Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerini savunduğu için gazetenin başyazarı İlhan Selçuk FETÖ tuzaklarıyla gözaltına alınmış, 80 yaşını aşan bu Atatürkçü, emekçiden yana bilge kişi, bu manevi işkencelere dayanamamış, hayatını kaybetmiştir. Onun için de basın şehididir. Cumhuriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay Silivri’de zindanlara atıldı. Ama ne oldu? Cumhuriyet’i susturabildiler mi? İşte tam bu dönemde Cumhuriyet’in içine sokulan nifak tohumunu yaşatmak için gayret gösterenler, başarılı olabildiler mi? Bugün FETÖ hareketinin uluslararası bir casusluk teşkilatı olduğunu açıkça yazan ve FETÖ hareketine gerçek anlamda karşı çıkan tek gazete Cumhuriyet’tir. İşte zaten onun için Cumhuriyet’i sevmiyorlar. Eziyet ediyorlar, baskı altına almak istiyorlar.

GERÇEĞE DAYALI HABER

Gerçeğe dayalı haberleri halka duyurmak bizim temel görevimizdir. Gerçeğe dayalı haberleri kamuoyuna verdiğimiz için önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, onu izleyen, Ankara’daki gökdelenleri diken Nelt Level’in sahipleri Pasifik İnşaat A.Ş, aleyhimize davalar açtılar. Ardından Basın İlan Kurumu aracılığıyla Cumhuriyet gazetesini ekonomik kuşatma ve baskı altına alma yoluna gittiler. BİK’in mali baskılarıyla gazeteyi milyonluk zararlara soktular, resmi ilan cezaları verdiler. Ancak bu hukuka aykırı yollarla Cumhuriyet gazetesini baskı altına almak isteyenler, Cumhuriyet’in Atatürkçü, sadık okuyucusunu hesaba katamadı.

OKUYUCU HAREKETE GEÇTİ

Okuyucular bir anda Kuvayi milliye ruhuyla duruma el koydu. Kişisel olarak, gruplar oluşturarak, kurumsal olarak dayanışma ilanları verdi. Bu ilanlar 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren her gün gazetemizde yer alıyor. Bu dayanışma hareketini bugün Türkiye’de ve dünyada hangi gazete yapabilir? Bu hareket içten istek olmadan gerçekleşemez. Bu hareket Türk siyasal tarihine geçecektir. Bu hareket “kendine özgü” bir direniştir. Kendi kendine oluşan toplumsal, dinamik bir örgütlenmedir. Siyasal iktidarın basın özgürlüğüne karşı yaptığı hukuk dışı girişimlerine bir yanıttır. Temelde toplumsal ve siyasal bir harekettir. Açıkça bir Kuvayi Milliye ruhunu taşıyan bir harekettir. 17 Kasım’dan 31 Aralık 2020’ye kadar tam 45 gündür süren ve daha da süreceği anlaşılan bu hareket, basit bir dayanışma ilanını aşan anlam taşımaktadır. Açıkça bir halk direnişidir. Öte yandan da Cumhuriyet gazetesinin toplum katmanları içinde, özellikle aydın kesimde ne derece köklü ve güçlü olduğunu gösteren ve kanıtlayan, çok önemli sosyolojik bir göstergedir.

BASIN TARİHİNE GİRECEK

Gazetesini desteklemek amacıyla, okuyucu dayanışma ilanları tam 45 gündür aksamadan sürüyor. Bu sürede kişisel ilanlar 264; gruplaşarak, örgütlenerek kurumsallaşan ilanlar 487’yi bulmuştur ve toplamda 750’yi geçmiştir. Buna göre günde ortalama 16 dayanışma ilanı yayımlanmıştır. Hareketin devam edeceği anlaşılıyor. Bu okuyucunun büyük direnç hareketi ve dayanışması dünya basın tarihine geçecektir.

TARİHE NOT DÜŞMEK

Bugünlerin siyasal tarihi kuşkusuz bir gün yazılacaktır. Bu halk direnci, bu karşı koyma, bu dayanışma hareketi de tarihte altın sayfa ile parlak yerini alacaktır. Tarihe not düşmek amacıyla dayanışmanın başladığı ilk günden (17 Kasım 2020), 31 Aralık 2020 tarihine kadar dayanışma ilanı verenlerin listesini soyadı alfabe sırasına; kurumsal ilanları da yine alfabetik sıraya göre yayımlıyoruz.

Teşekkürler Cumhuriyet okurları...

Teşekkürler Türkiye...

(NOT: 31 Aralık 2020’den sonraki dayanışma ilanları ileride ayrıca yayımlanacaktır.)

