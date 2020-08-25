Tarihi Saliha Sultan Çeşmesi'nde yine tahribat

25 Ağustos 2020 Salı, 12:23

İstanbul'un göbeğinde yer alan, Lale Devri’nin temsil yapılarından biri olan Karaköy’deki Saliha Sultan Sebili ve Çeşmesi, yine tahribata uğradı.



İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, olaya ilişkin paylaşımında "Dün gece İstanbul’un incisi Azapkapı Saliha Sultan Çeşmesi yine vahşice tahrip edilerek bronz şebekeleri soyuldu" ifadelerini kullandı.

Başkan Polat, olaya tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"#İBBMiras olarak haftalık bakımını yaptığımız çeşme için içimiz kan ağlıyor. İstanbul’un tarihi değerlerini yıkan, parçalayan, soyan barbarlıkla mücadele ediyoruz

İstanbul’un tarihi kimliğini yok edene kadar yağmalamaya and etmiş rantçılık, vurdum duymazlık, tarihi eser koruma hukuğu işletmeme sonucu bu hallerdeyiz.

İstanbul’un tarihi kimliğini, ecdad eserlerini etkin hukuk ve koruma işletilmezse korumak mümkün olur mu?"

I.Mahmud’un annesi ve II. Mustafa’nın eşi Saliha Sultan adına 1732-1733 yıllarında Karaköy’de yaptırılan ve “Azapkapı Çeşmesi” ya da “Galata Çeşmesi” adlarıyla da bilinen çeşme, Nisan ayında da tahrip edilmişti.









