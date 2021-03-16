Taşkaya'nın İYİ Parti'ye komplo kurduğu ileri sürdü, İYİ Parti Genel Sekreteri Cumhuriyet'e açıklama yaptı
Yeni parti kuracağını açıklayan Ümit Özdağ'a yakınlığıyla bilinen Adem Taşkaya'nın bir hackerla anlaşarak İYİ Parti'ye komplo kurmaya çalıştığı ileri sürüldü. Taşkaya iddiaları yalanlarken, Cumhuriyet'e konuşan İYİ Parti Genel Sekreteri Av. Uğur Poyraz, konuyu yakından takip ettiklerini, gereken adımların atılacağını söyledi.
İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ, dün akşam katıldığı televizyon programında yeni partisini ve yol arkadaşlarını açıkladı. Özdağ, ''Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir parti kuruyoruz. Ankara'da parti binamızı tuttuk. Kısa süre sonra İsmail Koncuk ve Ali Çolak ile Türkiye'yi gezeceğiz" ifadelerini kullandı.
Ümit Özdağ’ın canlı yayında açıklama yaptığı sıralarda, sosyal medyada “#KomplomuKurdunTaşkaya” etiketi dolaşıma girdi.
İddiaya göre; Ümit Özdağ’a yakınlığıyla bilinen Adem Taşkaya, bir hackerla anlaşıp, İYİ Parti’nin internet sitesini hackletmeye çalıştı. İddiaya İYİ Partililer tepki gösterirken Adem Taşkaya’nın bir şahısla yaptığı görüntülü konuşmanın videosu paylaşılmaya başlandı.
Videoda, Taşkaya'yla konuşan kişi İYİ Parti'nin internet sitesini Taşkaya'ya gösterip "Site bu mu" diye soruyor. "Evet" yanıtı alan kişi, "Hackledikten sonra bu sitede ne videosu paylaşmak istiyorsun" sorusunu yöneltiyor. Taşkaya ise "Ben sana vereceğim" yanıtını veriyor.
TAŞKAYA İDDİALARI YALANLADI
Taşkaya ise iddiaları yalanladı ve söz konusu kişiyle arasında geçen mesajları paylaştı. Taşkaya, "İyiP'liler bir tek İran'lı dolandırıcılarla iş birliği yapmamıştınız. Şimdi onu da başardınız. Kucaktan kucağa gezmekten bıkmayacaksınız..." ifadelerini kullandı.
Adem Taşkaya ayrıca, "İran’lı çeteyi mahkemeye verdim. İran’lı bu kişi itiraf ses kayıtları ve mesajları daha önce burada, instagramda paylaştım. Anadolu Adliyesinde suç duyurum mevcut! Ben çiğ yemedim, o yüzden boş yapmayın yalan yere" dedi.
WhatsApp videosunu izlediniz ama buyurun birde buradan okuyun!!!— Adem Taşkaya (@Adem__Taskaya) March 15, 2021
İtiraflara bakın...
Sayfamda daha önceki paylaşımlara bakarsanız, 20 bin dolar teklif edilen bu doktor ve İranlıların zaten kumpas kurmaya çalıştıklarını göreceksiniz. Yine suç duyurumu da sayfamda görebilirsiniz pic.twitter.com/4VzfjK7kqo
İYİ PARTİ GENEL SEKRETERİ POYRAZ: GEREKEN ADIMLAR ATILACAK
İYİ Parti Genel Sekreteri Av. Uğur Poyraz, konuyla ilgili Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Poyraz, konuya hukuk biriminin dahil olduğunu ve çalışmaların sonucunda gereken adımların atılacağını kaydetti.
Poyraz, sosyal medyadaki iddiaları takip ettiklerini belirterek, “Detaylarıyla araştırıyoruz. Eğer doğru çıkarsa bizim için şaşırtıcı olmaz” dedi.
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