Taylor Swift: Seni tekrar başkan seçtirmeyeceğiz

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 10:54

ABD Başkanı Donald Trump'a zaman zaman muhalefet eden ünlü şarkıcı Taylor Swift, Minneapolis’te beyaz bir polis memurunun silahsız bir siyahı boğarak öldürmesinin yol açtığı isyana Trump ve yönetiminin gösterdiği tepkiye Twitter'dan sesini yükseltti.

Swift, "Beyaz ırkın üstünlüğü ve ırkçılığın ateşini başkanlığınız boyunca körükledikten sonra ahlaki üstünlük taslamaya cüret edip sonra da şiddetle tehdit ediyorsunuz, ha" dedi.

Trump'ın Minneapolis’teki isyanla ilgili "Yağma başladığında silahlar ateşlenir" sözüne atıf yapan Grammy ödüllü pop şarkıcısı "Yağma başladığında ateş açma başlar mı??? Seni kasımdaki seçimle başkanlıktan göndereceğiz" diye çıkıştı.

Trump, "Bu eşkıyalar, George Floyd'un anısını kirletiyor ve ben bunun olmasına izin vermem. Az önce Minnesota Valisi Tim Waltz ile konuştum ve ordunun her şekilde yanlarında olduğunu söyledi. Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir. Teşekkür ederim." demişti.