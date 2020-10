TBMM 27. Dönem 4. yasama yılı açılışında Erdoğan’ın gündemi dış politikaydı

02 Ekim 2020 Cuma, 06:00

TBMM’de yeni yasama yılı koronavirüs salgınının gölgesinde açılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında Ermenistan’nın saldırısına uğrayan Azerbaycan’a destek verdi. Erdoğan, Ermenistan’ı da “haydut devlet” olarak nitelendirerek sorunun çözümünün işgalci Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı terk etmesiyle aşılabileceğini dile getirdi.

TBMM’nin 27. dönem 4. yasama yılı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Açılış öncesinde koronavirüs salgını nedeniyle TBMM’de olağanüstü önlemler alındı. Meclis’e ziyaretçi girişi yasaklanırken, açılıştan bir gün önce gazeteciler ile personelden “Covid - 19 testi yaptırmaları” istendi. AKP grubu da kendi milletvekillerinden test yaptırmalarını talep etti. Erdoğan, açılış konuşmasında iç ve dış politikaya ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, 2. Dünya Savaşı sonrasında galipler tarafından kurulan siyasi ve ekonomik uluslarası düzenin artık her alanda “çatırdadığını” kaydetti. Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı ve sonrasında yaşanan çatışmaya değinen Erdoğan, Karadeniz’de Kırım’ın işgali ile başlayan krizin, her an yeniden tırmanma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

‘HAYDUT ERMENİSTAN’

Bölgede kalıcı barışın yolunun, Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçtiğini dile getiren Erdoğan, “Ermenistan yönetimini, her şeyi bir kenara bırakıp ısrarla Türkiye’ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak. Bu haydut devlete destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum” diye konuştu.Terörle mücadele konusunda da mesajlar veren Erdoğan, “Sınırlarımızı terör örgütlerine ve onları maşa olarak kullananlara teslim etmedik, etmeyeceğiz” dedi. Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, tek talebin Türkiye’nin hak ve hukuku adına çıkarlarına saygı gösterilmesi olduğunu kayderek “AB, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarının esiri olarak, etkisiz, ufuksuz, sığ bir yapı haline dönüşmüştür” dedi.

‘İDAMI ONAYLARIM’

Erdoğan, Meclis’te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. İdam tartışmalarına ilişkin soru üzerine Erdoğan, “Benim yaklaşımımı herhalde biliyorsunuz. Meclis idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde onama makamı olarak ben bunu onaylarım” dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmasına ilişkin açıklamaları üzerine de Erdoğan, “Bu da yine parlamento çalışmasıdır. Parlamento, AYM’yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse, yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım” ifadelerini kullandı.

HDP’nin, genel kurul salonunda bulunmamasına ilişkin soru üzerine de Erdoğan, “Varlığıyla yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok. Çünkü onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır” değerlendirmesinde bulundu. AKP, CHP, İYİ Parti ve MHP milletvekillerinin büyük bir bölümü genel kuruldaki oturuma katıldı. Katılımın yoğun olması nedeniyle pek çok milletvekili sosyal mesafe kuralını göz ardı ederek yan yana oturdu. Erdoğan’ın konuşmasını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Devlet Bahçeli de genel kuruldan, İYİ Parti lideri Meral Akşener de yüksek yargı organları temsilcileriyle birlikte locadan izledi. Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açılış konuşmasını HDP takip etmedi. HDP’li vekiler, muhalefet kulisinin bahçesinde oturma eylemi yaptı.

CHP AYAĞA KALKMADI

Erdoğan’ın genel kurula gelişi sırasında AKP’liler ayağa kalkarak akışlarken, MHP’li vekillerinin tamamı da ayağa kalktı. İlk başta çekimser kalan İYİ Partili vekiller de bir süre sonra ayağa kalkarak Erdoğan’ı karşıladı. CHP ise ayağa kalkmadı ve sessiz kalmayı tercih etti. Erdoğan da AKP ve MHP sıralarını başıyla selamladı.

İLK GÜNDEM TEZKERELER OLDU

Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte TBMM’nin ilk gündemi de tezkereler oldu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı tarafından; Suriye ve Irak; Mali ve Orta Afrika ile Lübnan tezkereleri olmak üzere yurtdışına asker gönderme yetkisinin birer yıl uzatılmasıyla ilgili 3 farklı tezkere TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

YALNIZCA AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİ DAVET EDİLDİ

Törene bu yıl pandemi dolayısıyla elçiler davet edilmedi. Kordiplomat locasından yalnızca Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim genel kurulu takip etti.

ÖZKOÇ: YAPAY GÜNDEMLERİ REDDEDİYORUZ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yapısı, idam cezası düzenlemesi, seçim yasasında değişiklik gibi konuların milletin gerçek gündemi olmadığını söyledi. Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında şunları söylediBizim gündemimiz çok açık ve nettir: Açlıktır, yoksulluktur, işsizliktir, eğitimdir. TBMM’de esnafı, çiftçiyi, yatırımcıyı, üreticiyi konuşmak istiyoruz. Halkın derdini konuşup derman aramak istiyoruz, çare üretmek istiyoruz. Bunun dışında yapay gündemleri reddediyoruz”

BERBEROĞLU TARTIŞMASI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “hak ihlali” kararı verdiği Enis Berberoğlu’nun Meclis’e dönmesine ilişkin “Takdir ettiği gün bu kapıdan geçer görevini yapar” dedi. Özel, katıldığı bir canlı yayında, “AYM, gerekçeli kararını ilan ettikten sonra Mustafa Şentop bu kapıdan hangi hakla giriyorsa, Berberoğlu da o hakla girer. Bunun karşısında direnen AYM’ye, millete kafa tutuyordur” dedi. AKP’li Bülent Turan ise kanaatinin gelmemesi yönünde olduğunu söyledi.