TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İdam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim
TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim" dedi
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği idam yasasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Şentop, "Ben de bazı suçlar için geri getirilmesinden yanayım. Tasarlayarak adam öldürme, vahşetle kadınlara ve çocuklara karşı işlenmiş olan suçlara karşı idam geri getirilmelidir ama bunun hem iç hem de dış hukuk anlamında adımlar gerekiyor" ifadelerini kullandı.
FEZLEKELER
Şentop, 6-7 Ekim Kobani eylemlerinde HDP'li milletvekillerinin gözaltına alınması ile ilgili olarak "Fezleke henüz Meclis'e gelmedi. Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı komisyonun kararına bağlı" şeklinde konuştu.
BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINA DESTEK VERDİ
Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği idam yasasıyla ilgili "Ben de bazı suçlar için geri getirilmesinden yanayım. Tasarlayarak kastan adam öldürme, vahşetle kadınlara ve çocuklara karşı işlenmiş cinsel saldırı suçlarına karşı idam geri getirilmelidir ama bunun hem iç hem de dış hukuk anlamında adımlar gerekiyor." ifadelerini kullandı.
YENİ YASAMA YILI 1 EKİM'DE BAŞLAYACAK
TBMM, 2 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulunun 27. Dönem 4. Yasama Yılı'ndaki öncelikli işlerinden biri, ekimde süresi dolacak Irak ve Suriye tezkeresi olacak.
SEÇİM SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?
Şentop, "Bu tartışmalar zaman zaman oluyor, bu düzenlemelerin 2023 yılına kadar olacağını düşünüyorum. Parlamenter sisteme göre düzenlenmiş bir iç hukuk sistemi var bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre düzenlenmesi gerekli, yeni sisteme göre alt düzenlemelerinde yapılması adına adımların atılması gerekli, doğru olan bu…" dedi.
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