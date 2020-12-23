TBMM Başkanvekili Bilgiç, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a 53 müşavir verilmiş

23 Aralık 2020 Çarşamba, 07:02

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şentop’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde, “Meclis Başkanlığı’ndaki müşavir sayısı kaçtır?” diye sordu. Önergeye yanıtı TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç verdi.

Bilgiç, TBMM Başkanlığı’nda eski başbakanlık personeli olup 2018’de şahsa bağlı müşavir kadrosuna atanan 32 personelin bulunduğunu kaydetti. Bilgiç ayrıca, bu kadrolar dışında şahsa bağlı Başkan başmüşaviri kadrosuna atanan iki, şahsa bağlı başkan müşaviri kadrosunda ise beş personelin bulunduğunu bildirdi.

Bilgiç, ‘şahsa bağlı müşavir’ kadrosunda ise 14 personelin yer aldığını ifade etti. TBMM’de görevli 53 müşavirin ne iş yaptığını da açıklayan Bilgiç, “Müşavirler, önem ve öncelik taşıyan konularda TBMM Başkanı’na yardımcı olmak üzere istihdam edilmektedir” dedi.

53 KİŞİYE NE DANIŞABİLİR?

CHP’li Tanrıkulu, “Yanıttan da anlayacağımız üzere sadece Meclis’te büyük bir savurganlık bulunuyor. Kadrolardaki bu doluluk, kabul edilebilir değil” dedi.

“Bir başkan, 53 kişiye ne danışabilir?” diye soran Tanrıkulu, “TBMM’de de kadrolar eşe, dosta dağıtılıyor. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Zaten önergeyi hazırlamamızın nedeni de bunu ortaya çıkarmaktı” diye konuştu.

DİL ŞARTI NEDEN KALDIRILDI

Müşavir atamalarına ilişkin sorular, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na da yöneltildi.

İyi Parti Milletvekili Yasin Öztürk, Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde, “Yurt dışındaki temsilciliklerimizde, çeşitli kurum ve kuruluşları temsilen kaç müşavir görev yapmaktadır” ve “Yurt dışında turist olarak bulunan bir kişi için bile yabancı dil bilmek bir avantaj iken Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden resmi bir görevli için bu şartın kaldırılmasının gerekçesi nedir?” sorularını yöneltti. Çavuşoğlu, 15 günlük yasal süre içerisinde önergeye yanıt vermedi. Önerge, iade edildi.