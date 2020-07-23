TBMM'de 'Z' kuşağı tartışması

23 Temmuz 2020 Perşembe, 23:17

TBMM Adalet Komisyonu, AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç Başkanlığında, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı.

Komisyonda, teklifin görüşmeleri sırasında AKP ile muhalefet partileri arasında 'Z' kuşağı tartışması yaşandı. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, düzenlemeye ilişkin eleştirilerini dile getirirken, AKP'nin genç milletvekillerine, "Genç biri olarak içiniz rahat mı sizin, çocuklarımız var eve gidince söyleyelim" dedi.

Bunun üzerine konuşan AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, "Söyleyebilirsiniz, genç biri olarak hiç kaygım yok." ifadesini kullandı.

"YERLERE DÜŞER TÜRKİYE"

CHP'li komisyon üyesi Onursal Adıgüzel de düzenlemenin 'oldu-bittiye' getirildiği belirterek, "Bir genç arkadaşın özgürlük alanının sonlandırılmasını savunmasına şaşıyorum. O kadar ağ sağlayıcılarına, 'Türkiye'den çek git diyorsunuz' o kadar firma çekilir ki yerlere düşer Türkiye" dedi.